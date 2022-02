Ucraina, Di Maio “L’unica via è la soluzione diplomatica”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ chiaro che l’unica via per risolvere questa crisi è una soluzione diplomatica e l’Italia sta lavorando in questa direzione. Sia quando sono stato a Kiev, che a Mosca, ho ricevuto piena disponibilità per trovare una soluzione diplomatica e il dialogo è fondamentale”. Queste le parole del ministro degli Affari esteri italiano, Luigi di Maio, a un punto stampa al Consiglio Esteri dell’Unione Europea, in merito all’attuale crisi in Ucraina. “Stiamo guardano alle operazioni militari russe al confine con l’Ucraina con enorme preoccupazione ma auspichiamo un allentamento per diminuire la tensione e fare in modo che predomini una soluzione diplomatica”, ha concluso Di Maio.

(ITALPRESS).