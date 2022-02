In Sicilia 6.452 nuovi casi di Covid e 36 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Scendono i casi di Coronavirus in Sicilia. E’ quanto emerge dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute. In particolare il numero dei nuovi contagiati è pari oggi a 6.452 contro gli 8.631 di ieri, con 39.238 tamponi processati, determinando un tasso di positività pari al 16,44%. In calo i decessi, 36 (-10), con una crescita di guariti pari a 3.189. A crescere sono anche gli attualmente positivi, +3.519 per un totale di 258.176. Quasi stabili i reparti ordinari, 1.467 (+3), flettono invece le terapie intensive a 140 (-8) con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 256.569 persone.

