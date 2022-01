I 10 anni degli Amici del Parco Lilibeo, impegno nella promozione storico-artistica

Lo scorso dicembre, presso la sala conferenze del Museo Lilibeo, l’Associazione “Amici del Parco Archeologico di Marsala”, presieduta da Violetta Isaia, ha celebrato il decennale dalla sua costituzione.

Nata il 18 dicembre 2011 per volontà di alcuni cittadini, cui stavano a cuore la tutela e la valorizzazione del ricco patrimonio archeologico ed artistico di Marsala, “Gli Amici del Parco” in questo decennio hanno promosso varie iniziative finalizzate alla diffusione e alla conoscenza dei beni archeologici ed ambientali del territorio.

Come nell’intenzione dei soci fondatori, l’Associazione è sempre stata al fianco del Museo e del Parco con lo scopo di fornire sostegno e collaborazione volontaria. Numerose le conferenze inerenti temi di archeologia e storia antica tenute da illustri studiosi ed archeologi, le visite guidate, l’organizzazione di eventi culturali ricreativi, la rassegna teatrale “In mito al Parco”, il progetto “La scuola va al Museo” rivolto alla scuola primaria e dell’infanzia, e, da ultimo, il recital “Sette secoli di Dante”.

Nel corso della serata vari sono stati gli interventi. La direttrice del Parco, Anna Maria Parrinello ha ringraziato la Presidente e tutti i soci per il supporto e il sostegno al Parco; il professor Rosario Lentini e l’archeologa Maria Grazia Griffo hanno ricordato le figure di due presidenti dell’Associazione, i compianti Maurizio Signorello, avvocato decano di Marsala, e l’ex direttrice del Parco Maria Luisa Famà.

Tra gli altri, gli interventi del socio fondatore Nino Alabiso, la Presidente di “Amici del Museo Pepoli di Trapani” Lina Novara ed Enrico Caruso, già direttore del Parco Archeologico, che ha messo in risalto le difficoltà gestionali che alcuni musei siciliani, tra cui quello lilybetano, incontrano nell’espletamento della loro attività, ma, di contro, trovano il supporto morale e finanziario dell’ “Associazione degli Amici”, cui ha rivolto il proprio saluto e gli auguri di una sempre più proficua collaborazione.

Il vice sindaco Paolo Ruggieri ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza che le associazioni culturali, come l’Associazione Amici del Parco, rivestono nel favorire la conoscenza della storia della città attraverso le testimonianze archeologiche ed artistiche.

La Presidente Isaia, riallacciandosi al suo intervento, ha aggiunto che “… il Museo non deve essere un luogo da visitare una sola volta, ma un posto da frequentare abitualmente, perché in esso si trovano le nostre radici, la nostra storia, la nostra identità e i reperti sono beni comuni che tutti abbiamo il dovere di custodire, valorizzare e tramandare alle generazioni future proprio attraverso l’associazionismo culturale che mette in campo competenze e conoscenze, volontariato e generoso impegno, diventando presidio culturale nel territorio”.