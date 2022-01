Rete Civica Salute, a Salemi corso di manovre salvavita

Dedicato ai volontari e al personale dell’Organizzazione di volontariato “Salemi Soccorso”, il corso per operatori di BLSD-PBLSD (Basic Life Support Defibrillation) realizzato dal Riferimento Civico della Salute di Trapani, Sebastiano Monticciolo, direttore dell’Ente di formazione Primo Soccorso Trapani, dal coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute e istruttore nazionale Antonino Miceli, dall’istruttore nazionale Cristian Cannas e dall’aiuto Istruttore Maria Cristina Caime.

Alla giornata di formazione sulle manovre “salvavita”, al fianco della presidente di “Salemi Soccorso” Daniela Rapallo, ha partecipato anche Giusi Asaro, consigliere comunale di Salemi. Durante le attività teoriche e pratiche, che hanno scandito la giornata di formazione, i partecipanti hanno acquisito le necessarie conoscenze e tecniche di base per poter soccorrere chi, durante le manifestazioni, iniziative e attività svolte dall’organizzazione di volontariato, si dovesse trovare in difficoltà o a rischio di vita per arresto cardiaco improvviso. Diffondere e promuovere la cultura del primo soccorso – ha ricordato Sebastiano Monticciolo – è di vitale importanza soprattutto in situazioni complesse come quelle legate alle attività del volontariato nel settore socio-sanitario.