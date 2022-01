Il Marsala Futsal approda alla Final Four di Coppa Italia

Il Marsala Futsal, sconfitto sul campo del Palermo Calcio a 5 per 3 a 1, in virtù della vittoria dell’andata per 4 a 0, passa il turno e approda alla final four di Coppa Italia.

Gli azzurri, dopo il lungo stop per la pausa delle festività natalizie, a capo di una gara anonima persa meritatamente a Palermo e solo grazie alle parate del proprio portiere Buffa, riescono a conquistare il passaggio del turno. Di certo pesano le assenze e le settimane senza allenamento per causa dell’emergenza COVID ma di sicuro per fronteggiare la seconda parte della stagione serve una scossa che possa invertire il cambio di marcia per gli azzurri.

Subito in vantaggio i padroni di casa con il goal di Catanese al primo minuto del match e senza che il Marsala avesse accennato una reazione, è arrivato il raddoppio all’ottavo minuto con Bongiovanni, autore questi di una prestazione maiuscola, fino all’infortunio muscolare negli ultimi minuti. Gli azzurri, tuttavia, al 12° con Secco accorciano le distanze e da lì hanno iniziato a prendere le misure alla formazione di casa, giungendo fino all’intervallo sul punteggio di due a uno.

Nella ripresa il protagonista assoluto è Buffa, estremo difensore marsalese che ha di fatto trascinato la sua squadra alla final four di Coppa Italia. Sono sei gli interventi provvidenziali di Buffa che negano il goal a Sgarlata e più volte a Buongiovanni ma proprio da un errore in fase di disimpegno dello stesso Buffa, arriva il 3 a 1 per i padroni di casa a firma di Russo, il quale si ritrova il pallone tra i piedi e dal limite spedisce in rete. La reazione marsalese è pressoché sterile ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Grazie alla vittoria della gara di andata per 4 a 0, sommato a questa sconfitta per 3 a 1 per un punteggio totale di 5 a 3 il Marsala, da rivedere e correggere in fretta, passa il turno;

Il tabellino della gara

Palermo Calcio a 5: Mistretta, Bongiovanni, Catanese, Citrano, Costanzo, Guerrero, Lanza, Lupo, Marretta, Morana, Russo, Sgarlata. Allenatore Roberto Zapparata;

Marsala Futsal: Buffa, Costigliola, Sammartano, Perrella, Pizzo, Secco, Milazzo, Emiliano, Foderà, Pellegrino Gabriele. Allenatore Marco Anteri;

Arbitri: Pietro Pantè della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Sebastian Colletta della sezione di Trapani;

Marcatori: 1’ Catanese (P), 8’ Bongiovanni (P), 12’ Secco (M), 47’ Russo (P);

Ammoniti: 12’ Marretta (P), 18’ Sammartano (M), 22’ Foderà (M), 60’+2 pellegrino Gabriele (M).