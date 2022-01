Quell’isola dello Stagnone in vendita a 10 milioni

Come si sa, le isole dello Stagnone sono private. Da giorni sul web campeggia un annuncio “Esclusiva isola privata a Marsala si vende” sul sito di Sotheby’s International Realty Italy, costola italica della società immobiliare legata alla celebre casa d’asta londinese.

In vendita ci sono 88 ettari dei 120 dell’Isola Lunga o Grande dello Stagnone, la più estesa della laguna, che si sviluppa per 10 chilometri e protegge ed è parte integrante della riserva.

Il prezzo di vendita è di 10 milioni di euro. Non di tutta l’isola ma solo della parte suddetta.

Su quest’isola, peraltro, c’è un resort e un’attività fiorente di raccolta del sale gestito dalla famiglia d’Alì Staiti.

Si legge sul sito di Sotheby’s International Realty Italy: “La Riserva Naturale di Isola Lunga è ricca di paesaggi mozzafiato che la rendono unica al mondo per il suo habitat, biodiversità, per la naturale vocazione al benessere psico/fisico e per la sua fauna e flora. L’isola è attraversata da una strada sterrata che percorre tutto un bosco di pini marittimi dai profumi inebrianti. Dal lato “di ponente” troviamo le saline, mentre dalla parte opposta si trova una lunga spiaggia di sabbia finissima bianca, chiamata per la bellezza e trasparenza del suo mare Tahiti”.