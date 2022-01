Riscossione entrate, uno Sportello a Marsala da lunedì

La Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. – mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa aggiudicataria del servizio riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per il Comune di Marsala – comunica che da lunedì 17 gennaio sarà operativo lo Sportello dedicato al front office in via San Giovanni Bosco n.74.

A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica si riceverà solo per appuntamento prenotando lo stesso attraverso il numero verde 800.262300 o scrivendo agli indirizzi mail: riscossionemarsala@studieservizi.it o PEC: riscossionemarsala@legalmail.it o, ancora, direttamente presso lo sportello di via San Giovanni Bosco, 74. Di seguito giorni e orari di apertura: lunedì 9.00 – 13.00 14.00- 17.00; martedì 9.00- 13.00 14.00- 17.00; mercoledi chiuso; giovedì 9.00 – 13.00 14.00- 17.00, venerdì 9.00- 13.00.