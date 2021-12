Covid, aumento casi tra i bambini. Vaccinati 3mila 5-11 anni in Sicilia

Nella settimana appena trascorsa si è registrata in Sicilia un’ ulteriore sensibile crescita del contagio con un incremento di oltre il 44 % dei nuovi casi (pari a 9.147) rispetto alla settimana precedente. L’incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 189 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

La Provincia di Trapani ha un rischio medio-alto in termini di nuovi casi su popolazione residente, di 243 su 100mila abitanti, al quarto posto dopo le province di Messina (281), Caltanissetta (274) e Catania (206,3). L’ indice Rt è 1,19.

La curva epidemica sale soprattutto per i maggiori contagi nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni (381 sono i bambini positivi su 100mila nell’isola), poi nella fascia 11-13 anni (333/100.000), 3-5 anni (247), seguita dagli adolescenti: 14-18 anni (241 casi su 100.mila abitanti). Al momento i focolai sono 2.726, in aumento rispetto ai 2.109 della settimana precedente.

L’andamento dei contagi si è accompagnato ad un incremento di nuove ospedalizzazioni settimanali (330) con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto in area medica, pure in crescita. L’80% degli ospedalizzati risulta non vaccinato o con ciclo di vaccinazione incompleto, secondo i dati forniti dal DASOE, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia.

I vaccinati Over 12 con almeno una dose sono l’84,18%, gli immuni sono l’81,53%. Si attendono nei prossimi giorni i primi dati ufficiali relativi alla vaccinazione per il target 5-11 anni.

Al momento sono circa tremila le dosi somministrate in Sicilia, dallo scorso 16 dicembre, ai bambini in fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni su una platea di 310.396 utenti. Timide infatti, sono state le prenotazioni delle famiglie ancora dubitanti sulla vaccinazione anti-Covid per i loro figli. Con riferimento al target over 5 anni, infatti, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’1.19%, mentre 62 bambini risultano immunizzati a seguito di una singola somministrazione vista la pregressa infezione da Covid-19.

Il Dasoe, alla luce della risalita del trend epidemico, ribadisce le raccomandazioni sulle strategie di contrasto alla diffusione del virus e richiama alla massima cautela e all’adozione di comportamenti improntati alla prudenza e al rispetto di misure individuali di prevenzione anche in vista delle imminenti festività.

Natale che comunque, almeno sull’isola, dovrebbe essere in bianco, non per la neve ma per la zona di rischio Covid, anche se le cose potrebbero cambiare di ora in ora. Il dato in questo caso da considerare per il cambio zona, è quello dell’occupazione delle terapie intensive siciliane, che deve superare il 10%.

Nel frattempo si attendono le nuove restrizioni del Governo. La cabina di regia è stata convocata dal Premier Draghi per oggi, al fine di valutare una nuova stretta. Si valuterà tamponi per tutti, anche per i vaccinati, nei grandi eventi, come feste, discoteche e stadi, anche se le Regioni non sono molto d’accordo; inoltre potrebbe prevedersi l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori e l’abbassamento della validità del super green pass da 9 mesi ai 7-5.