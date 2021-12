Stramondo ed Alberghiero di Erice insieme in un workshop per valorizzare i giovani pasticceri

Nella giornata del 25 novembre, presso l’head quarter dell’azienda Stramondo s.r.l., è stato lanciato il workshop dal titolo “combinare ingredienti della tradizione dolciaria Siciliana con concetti moderni”. L’attività è stata ideata dall’azienda dolciaria di Salemi, operante in più di 40 paesi nel mondo, in collaborazione con la classe quinta dell’Alberghiero I. e V. Florio di Erice: Istituto che sempre si contraddistingue per la qualità delle attività extracurriculari con le quali impegna i propri alunni.

Nel corso della presentazione del workshop e della visita aziendale, ad ogni alunno è stata consegnata una mistery box contenente 3 prodotti Stramondo, tipici della tradizione dolciaria siciliana ed afferenti al comparto degli ingredienti per gelateria-pasticceria, quali:

Pasta Torrone Primavera Siciliana, Pasta Cassata Siciliana agli Agrumi, Pasta Croccantino Siciliano.

Ogni ragazzo avrà a disposizione 15 giorni di tempo per realizzare la propria dolce creazione, che verrà valutata il 14 dicembre da una giuria qualificata presso l’Istituto Alberghiero di Erice. Il vincitore avrà la grande opportunità di far parte del team che rappresenterà Stramondo al Salone Internazionale “SIGEP” di Rimini (22-26 gennaio 2022), la fiera più importante al mondo per il settore degli ingredienti per gelateria e pasticceria. Nell’ultima edizione (2020) di SIGEP si sono registrate 172.118 visite, di cui 32.989 internazionali, ed hanno partecipato 1.250 espositori provenienti da oltre 30 paesi.

I criteri di valutazione del contest, come spiegato da Vincenzo Lo Castro (Business Developer di Stramondo), saranno “l’innovatività e la commerciabilità della creazione, che deve essere sintesi di estro creativo, capacità manuali e conoscenza delle dinamiche del mercato di riferimento”.

Al workshop hanno anche partecipato, come relatori, la Dott.ssa Daniela Cappello (Responsabile Qualità Stramondo) per delucidazioni tecniche sulla composizione dei prodotti, il Maestro Pasticcere Michele Barbera (Tecnico Dimostratore Stramondo) per consigli pratici sulla lavorazione dei prodotti e, infine, la Pasticcera Calabrese Maria Elisa Rovito che ha raccontato la sfida che la attende: l’apertura di una nuova gelateria con prodotti esclusivamente Stramondo a Casablanca, in Marocco.

L’incontro si è concluso con l’intervento del docente Andrea Adamo, che ha evidenziato come “questo workshop-contest dimostra il grande impegno di Stramondo e dell’Istituto Alberghiero I. e V. Florio di Erice per la valorizzazione dei giovani talenti, fornendo opportunità di crescita e di inserimento, nonché arricchendo la loro cultura personale”.