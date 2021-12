Marsala celebra la Giornata delle persone Disabili, tutte le iniziative

Ricorre oggi la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità. Il sindaco Massimo Grillo, l’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe D’Alessandro, e l’Autorità Garante, Ilenia Bonanno, per l’occasione hanno indetto tutta una serie di manifestazioni che vengono coordinate dal Settore servizi sociali diretto da Matilde Adamo. Il programma è stato strutturato a seguito di incontri con l’ Autorità Garante per i diritti delle persone con Disabilità della Regione Sicilia e con il gruppo Garanti dei vari Comuni della nostra Regione, per essere in rete in un unica ottica di promozione e di intervento. La giornata prevede come “focus” il concetto dell'”IO POSSO” , inclusione, rispetto, pari opportunità in cui si unisce il lavoro fatto sul territorio rappresentato da una percentuale di associazioni che hanno dato la loro disponibilità, unita allo Sport che fa da collante per una sana interazione.

Pertanto, si prevede una sessione di lavori dedicata a interventi teorici e a un confronto interattivo per rendere i ragazzi partecipi anche virtualmente; ed una sessione pomeridiana che si svolgerà al Sunshine Biotrading che metterà a disposizione gratuitamente i suoi campi da Tennis e la professionalità dei Maestri. Insieme alla Federazione Italiana Tennis Paralimpico per la Disabilità verrà svolta una partita di “Tennis in carrozzina” tra normodotati e disabili per creare un momento ludico e dare continuità nel nostro territorio marsalese.

Questo il programma dettagliato delle iniziative: a San Pietro alle 10.30 i saluti del sindaco e dell’assessore D’Alessandro, del Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, del Presidente Commissione Servizi Sociali Pino Ferrantelli, della dirigente del Settore Servizi alla Persona Matilde Adamo, di Maria Rosa Li Vigni (titolare P.O. Area Tecnica Settore Servizi alla Persona), di Francesca Fiocca, Coordinatrice dell’Ufficio Reddito di Cittadinanza. La prima sessione inizia alle ore 11, con la proiezione del cortometraggio “La disabilità e l’inclusione sociale” e l’intervento di Antonella Coronetta, responsabile dei Progetti Utili alla Collettività Area Sociale “Un Angelo per Compagnia e Diversamente Utili”; alle 11.30 gli interventi di: Teresa Ziino (direttrice sanitaria del CSR – AIAS Marsala), Maria Cristina Murana (Il Mulino), Antonio Struppa (Unione Italiana Ciechi Marsala), Annamaria Casano (ANFFAS Onlus Marsala), Marco Quattrociocchi (I Fenici Rugby Marsala), Vincenza Tumbarello (Nuovi Orizzonti), Giovanni Pellegrino (Pantere Verdi), Silvio Bova (Croce Rossa), Aldo Sciacca (Guardie Ambientali Centro Italia), Michele Fici (Lions Club Marsala), Francesco Gerardi (Federazione Italiana Tennis Paralimpico). Alle 12.30 alcune testimonianze di Paola Gandolfo (Spazio Libero Onlus), della tennista Beatrice Draghici, di Susanna Evola, ipovedente.

La seconda sessione prende il via alle 15 al Tennis Club Sunshine Biotrading, interverranno: l’assessore allo Sport Michele Gandolfo, Fabrizio Franco (delegato provinciale Fit), Marcello Franchino (Presidente Sunshine, maestro Fit specializzato nell’insegnamento del Tennis in Carrozzina), Francesco Gerardi (responsabile provinciale FIT Paralitico). Alle 15.30 una gara di tennis in carrozzina inclusiva e alle 16.30 le premiazioni. Modera la Garante della Disabilità, Ilenia Bonanno.