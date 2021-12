Il Rotary Marsala supporta le visite mediche cardiologiche dei “Fenici”

Nei giorni scorsi, l’ASD “I Fenici” di Marsala, realtà sportiva rugbista, grazie alla sensibilità di appassionati dello sport e nuovi sponsor, ha sottoposto i suoi ragazzi a delle visite mediche cardiologiche.

Ciò è stato effettuato grazie al Presidente del Rotary Club Marsala, Daniele Pizzo, che si è subito attivato con il dottor Riccardo Lembo per trovare medici disponibili. La disponibilità è arrivata dal dottor Nino De Vita, di medicina sportiva, che ha iniziato a visitare i giovanissimi rugbisti. I Fenici hanno inoltre donato come ringraziamento, la maglietta del Torneo Mille Mete al dottor De Vita e a Pizzo per l’importante supporto alle attività – in gran parte gratuite – dell’associazione guidata da Marco Quattrociocchi.