Gestione della nutrizione idrico minerale in regime biologico: a Marsala giornata di studio sulla viticoltura

Si svolgerà oggi 1° dicembre, presso l’I.I.S. Abele Damiani di Marsala, la giornata studio sulla viticoltura da vino dal tema: “Dal vivaio al vigneto. Gestione della nutrizione idrico minerale in regime biologico”, promossa dalla Grena s.r.l.

L’incontro prevede la partecipazione del mondo universitario e dei vari ordini professionali di settore. Ad aprire i lavori saranno, a partire dalle ore 15.30, il prof. Domenico Pocorrobba, Dirigente dell’Iss Abele Damiani, il prof. Luigi Badalucco, Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, l’enologo Giacomo S. Manzo Presidente di Assoenologi Sicilia, l’agronomo Pietro Clemente, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani, il dott. Vito Orto, Presidente del Collegio Provinciale dei Periti Agrari di Trapani, il dott. Isidoro Gucciardi, Presidente del Collegio Agrotecnici di Trapani ed Agrigento, la dott.ssa Laura Magagna, Direttore commerciale Grena s.r.l.

A seguire, il Prof. Rosario Di Lorenzo presenterà la ricerca portata avanti in collaborazione da UNIPA/GRENA. Saranno quindi illustrati i risultati preliminari. Il dott. Massimo Ferro parlerà del caso studio “Nutrizione minerale nel processo produttivo vivaistico”. Il Dott. Daniele Miccichè si soffermerà sul caso studio “Nutrizione idrico minerale per la produzione di vini spumante” e, a seguire, il Dott. Emanuele Blando relazionerà sul caso studio “Nutrizione idrico minerale per la produzione di vini fermi”.

I lavori proseguiranno con le considerazioni enologiche sul processo di lavorazione insieme al dott. Antonio Pulizzi, delle Cantine Colomba Bianca, e al Dott. Michele Scavone della Tenuta Gorghi Tondi.

A moderare i lavori sarà l’enologo Antonino Santoro, consigliere di Assoenologi Sicilia.

La partecipazione all’evento è possibile sia in presenza, previa prenotazione e con green pass, o in streaming.