Centri comunali di Raccolta, ecco a Marsala cosa si può conferire. Ampliati gli orari a Ponte Fiumarella

Rifiuti ingombranti, batterie, apparecchiature elettriche ed elettrodomestici, pneumatici, toner. Sono alcune tipologie di rifiuti che, insieme a carta/cartone, plastica e vetro/metalli, si possono conferire nei Centri Comunali di Raccolta di contrada Cutusio e Ponte Fiumarella. Quest’ultimo, da lunedì 29 novembre, ha ampliato gli orari di conferimento. Alle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato (ore 7-13), si aggiungono ora anche martedì e giovedì, dalle ore 12 alle 18.

Restano confermati gli orari degli altri Centri di Raccolta: in contrada Fossarunza (Parcheggio Signorino), da lunedì a domenica, ore 12-18 per plastica, secco residuo, batterie e pile esauste, carta/cartone, famaci scaduti, vetro/metalli, abiti usati, piccoli scarti da giardinaggio; al Lungomare (ex Salato) da lunedì a domenica, ore 7-19 per conferire plastica, organico, secco residuo, batterie e pile esauste, carta/cartone, farmaci scaduti, vetro/metalli e abiti usati; nel centro di contrada Cutusio da lunedì a sabato, ore 7-13 per plastica, secco residuo, batterie e pile esauste, carta/cartone, famaci scaduti, vetro/metalli, abiti usati, scarti da giardinaggio.