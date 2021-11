Scuola Sirtori, aggiudicata la gara per i lavori di agibilità sismica

Alla vicenda dell’inagibilità delle 11 aule della scuola Sirtori, si aggiunge un altro tassello. Come più volte abbiamo raccontato, da mesi la preside Katia Tumbarello aveva chiesto all’Amministrazione comunale di intervenire prima dell’inizio della scuola, per sopperire alla problematica e al fine di garantire il diritto allo studio dei ragazzi ma soprattutto evitando loro i doppi turni.

Il Comune ha trovato dei locali in via Grazia Vecchia dove – senza non poche polemiche da parte dei genitori che hanno ritenuto poco adeguata la struttura – attualmente i giovanissimi studenti fanno lezione. Adesso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio dell’Ente comunale marsalese ha comunicato la risultanza della gara per i “Lavori di messa in sicurezza di tipo sismico della scuola primaria ed infanzia G. Sirtori”. Ad aggiudicarsi l’appalto è la ditta di Antonio Pellerito di Borgetto (PA) che ha offerto il ribasso del 37,4320% per un importo complessivo di 127.470,38 euro (compreso di IVA).