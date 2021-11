Degrado a Porta Nuova, un cittadino: “Parcheggiatori abusivi operano nonostante le forze dell’ordine e c’è spaccio”

Un cittadino marsalese, ci scrive in merito alla situazione di abbandono che vive in quanto residente di Porta Nuova:

Spett.le Direttore, vi scrivo, stanco e rassegnato, per evidenziare un tema più volte trattato. Sono un abitante del centro, in particolare vivo vicino Porta Nuova, e ormai da anni, noi residenti della zona, siamo abbandonati a noi stessi dallo Stato. Il parcheggio di Porta nuova è stato colonizzato, forse acquisito, dai parcheggiatori abusivi, che estorcono nel vero senso della parola, soldi a tutti, in particolare ai turisti. La cosa che mi fa più rabbia è che tutti questi delinquenti sono percettori di reddito di cittadinanza, come vantato da loro stessi – afferma A. -. Il tutto avviene davanti agli occhi delle forze dell’ordine, infatti questi parcheggiatori spesso continuano indisturbati il loro anche quando le forze dell’ordine sono ferme a Porta Nuova. Molti di loro hanno ricevuto un DASPO per la zona, ma non lo rispettano e se ne infischiano. La mia rabbia deriva dal fatto che questo modus operandi mortifica la gente onesta, le persone che pagano le tasse e credono nel lavoro. Rasenta la follia il modo di fare assistenzialismo in Italia, mortifica il mondo del lavoro e fa si che questa gente resti emarginata… in più guadagnano dai 50 ai 100 € al giorno con l’attività di parcheggiatore. Il bello accade nei fine settimana, quando la gente aumenta ed inizia lo spaccio. E’ un via vai fra il parcheggio e le vie limitrofe, da dove si approvviggionano di droga. Ignorare non significa aiutare“.