Lavori Lungomare Marsala: sistemazione del verde tra le vie limitrofe

La riqualificazione di un tratto del Lungomare di Marsala, quello antistante il Monumento ai Mille, ha comportato una variazione alla circolazione veicolare già disposta con provvedimento della Polizia Municipale.

I lavori riguardano il rifacimento e la sistemazione del verde sui marciapiedi che confluiscono sulla via Scipione L’Africano, nonchè la stessa sede stradale (circa 100 metri) che sarà oggetto di nuova pavimentazione. Ne consegue che l’interdizione al traffico – per la durata di 120 giorni – riguarderà il tratto che da via Girolamo Italia giunge fino all’incrocio con via Santa Lucia.