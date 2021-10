La Primavera Marsala torna alla vittoria in campionato

Con la vittoria di 5 reti a 3, sul Caresse Futsal Partinico, la Primavera Marsala, mitiga la pesante sconfitta di settimana scorsa contro la squadra palermitana del Tiki Taka e guadagna il quarto posto in classifica.



.

Sin dai primi minuti di gioco è evidente la superiorità tecnica e tattica dei ragazzi di mister Figuccio che vanno subito a segno con Barry e Lo Presti. Forti del 2 a 0 la squadra di casa rallenta la propria prestazione concedendo un paio di occasioni alla squadra avversaria che trovano il pareggio allo stop del primo tempo con Emmolo e D’Arrigo. Secondo tempo dominato totalmente dalla compagine lilibetana che va ancora a segno con Barry e doppietta di Scarpitta. Terzo goal del Partinico che non influisce sul risultato finale.

Soddisfatto il tecnico nero azzurro per una vittoria meritata e che risolleva il morale della squadra che si prepara ad affrontare il San Vito, già incontrato in campionato, per la partita di Coppa Italia regionale.