Marsala e l’impiantistica sportiva. Presto una manutenzione. Gandolfo: “Verso l’agibilità della Tribuna al Municipale”

Marsala torna ad avere gli occhi puntati sullo sport… ma senza una “casa”. La Sigel Marsala è il fiore all’occhiello della Pallavolo siciliana, la Fly Volley ha iniziato bene l’esordio in B2, con il Calcio a 5, il Rugby de “I Fenici” e tante società e realtà che fanno parlare di sé crescendo generazioni di giovanissimi atleti e formando vivai. Quello che manca però è la base: l’impiantistica sportiva, oltre agli investimenti nel settore.

Marsala è carente di strutture, palestre e impianti praticabili, a partire dalle scuole marsalesi, dove gli studenti spesso sono costretti – causa inagibilità – a spostarsi verso altre palestre o a sfruttare gli spazi esterni non sempre adeguati e sicuri per la pratica dello Sport. Già dalla passata stagione agonistica, non proprio fortunata a causa della pandemia, il Marsala Calcio per diverse vicissitudini ha “abbandonato” il suo Stadio, il “Nino Lombardo Angotta”, per ‘trasferirsi’ al Comunale di Paceco e giocare lì le gare interne di Eccellenza.

Ma cosa succede in casa del Municipale lilybetano? “Abbiamo approntato 30mila euro per aumentare l’agibilità della Tribuna e riaprire al pubblico il ‘Lombardo Angotta’ – fa sapere l’assessore con delega all’edilizia sportiva, Michele Gandolfo -, per ridare dignità alla società azzurra e ai tifosi. Solo dopo penseremo anche a Gradinata e Curva. Già dalla prossima settimana la Commissione provinciale Pubblici Spettacoli si riunirà per verificare le condizioni di agibilità della Tribunale al fine di riaprire le porte del nostro Municipale”.

Negli altri impianti della Città, si va verso nuovi interventi di manutenzione straordinaria principalmente nella Palestra “Fortunato Bellina”, dove attualmente giocano Sigel e Fly rispettivamente nei Campionati di A2 e B2, che ha il solito problema delle infiltrazioni di pioggia che causano disagi, nei mesi più invernali, alla pavimentazione del campo di gioco. “Stiamo predisponendo degli interventi di manutenzione anche al campo di Strasatti. In base ai fondi e alla programmazione vedremo quali altri impianti potranno essere inseriti”, afferma Gandolfo.

In particolare, ad occuparsi della manutenzione straordinaria, sarà una ditta, la Saullo S.r.l. di Alcamo per un importo complessivo di 150.495,15 euro. Il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune infatti, ha reso nota la determina con cui è stato approvato il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, anche se non si specifica quali. Parzialmente l’assessore Gandolfo ha chiarito quali edifici possono beneficiarne, ma sembra, di contro, che ci sia molto pressappochismo sul fronte dello Sport, che, va ricordato, può portare un notevole giro economico per un territorio.