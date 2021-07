A San Vito riapre il Museo del Santuario grazie a sinergia tra Diocesi, Comune e Feedback

Riapre, dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia, il Museo del Santuario di San Vito Lo Capo. Domani, sabato 24 luglio, alle ore 11:00 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione.

L’apertura estiva del Museo si è resa possibile grazie alla collaborazione tra la Diocesi di Trapani, il Comune di San Vito Lo Capo e la società Feedback, l’agenzia di comunicazione che organizza il Cous Cous Fest.

«E’ un progetto importante di condivisione culturale tra soggetti pubblici e privati per qualificare la stagione turistica di San Vito Lo Capo- spiega il sindaco Giuseppe Peraino-. Comune e Feedback, infatti, sosterranno l’apertura del Museo del Santuario per un congruo numero di ore, fino al 30 settembre; il servizio verrà svolto da una società qualificata nell’ambito della gestione di siti culturali ecclesiastici. La Parrocchia, invece, concederà in comodato d’uso gratuito il Giardino del Santuario, dal 13 al 30 settembre, per ospitare la 24° edizione del Cous Cous Fest, al fine di garantire la buona riuscita dell’evento evitando assembramenti e quindi il dilagare dei contagi da Covid-19” ».

All’inaugurazione di domani mattina interverranno don Pietro Messana, direttore del Museo del Santuario di San Vito Lo Capo, che guiderà la visita negli ambienti della “devotissima e forte” chiesa, il sindaco Giuseppe Peraino, il parroco don Mario Massimo Catania e Marcello Orlando, in rappresentanza della Feedback. La visita avrà inizio in piazza Santuario, dalla porta della Stalla del Santo.