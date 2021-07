Marsala Estate 2021: tutti gli eventi della settimana

Presentato il cartellone “Marsala Estate 2021”, nella cornice di Villa Cavallotti che torna a riaprire le porte al pubblico, primi eventi questa settimana fino al week end.

Oggi, alle 17.30, il Complesso San Pietro ospita il primo appuntamento della rassegna “Letture sotto l’albero – Vinciamo la paura” con “Un fantasma nella mia stanza” per i più piccoli e le famiglie, iniziativa a cura della Biblioteca comunale “Struppa” e del Gruppo locale NpL Marsala; domani, 23 luglio, il primo film della rassegna “Cinema Sotto le Stelle” con il film “After 2” a partire dalle 21.30; sabato 24 presso il giardino storico del Parco Archeologico, alle ore 18.30 lo spettacolo teatrale “Theatrinacria” “Cassandra, la vuoi sula”, atto unico di Chiara Putaggio, in scena l’associazione Skenè; di sera al San Pietro si replica il film “After 2” tratto da la pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 After – Un cuore in mille pezzi scritto da Anna Todd.

Domenica 25 al Parco Archeologico in Plateia Aelia, lo spazio adiacente al Teatro Impero, prende il via alle 19.30 la rassegna “Loft Cultura” dell’associazione Ciuri, con “C’era una volta… a Marsala”, tributo al compianto maestro Ennio Morricone dei musicisti Gino De Vita (chitarra) e Enzo Toscano (violoncello); alle 21.30 a San Pietro il primo evento di “La Vita… uno spettacolo” della Compagnia Sipario che vedrà in scena un gruppo di madri raccontare la disabilità dei figli e la lotto per i diritti in “Mater Matri” regia di Giacomo Bonagiuso (ingresso 12 euro).

All’Atrio del Palazzo Comunale, alle ore 21, l’associazione I Colori della Musica porterà in scena “Ciak… che musica” Movie Group.