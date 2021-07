Lea Volpe, da Marsala a Miss Monaco accede alla finale di Supertalent of the World

Marsala vanta una Miss sul tetto del mondo. Lea Volpe, originaria di Strasatti, che da anni svolge la professione di modella a Milano, ha vinto tutte le selezioni per il prestigioso concorso internazionale di Miss Supertalent of the World ed ora accede alla finale che si terrà nel mese di novembre a Seul, in Corea.

Lea si è aggiudicata l’accesso con il titolo di Miss Monaco 2021, portando nel mondo l’onore di essere siciliana e nello specifico marsalese, ci tiene: “Faccio la modella da anni a Milano, partecipando a molti eventi come i Fashion Week del capoluogo e di New York – ci dice Lea che lavora per Event Stylist Model Management London -. Per accedere a Miss Supertalent ho superato due anni di selezioni e adesso è un onore per me essere qui. Si tratta di un concorso non per emergenti ma per chi già svolge la professione in passerella”.