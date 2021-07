Calcio, Morgana “importante sinergia con Regione siciliana”

PALERMO (ITALPRESS) – Calcio e istituzioni, binomio vincente. Questa mattina presso la sede della LND Sicilia si è svolto un incontro tra il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana e l’assessore al Turismo e allo Sport, Manlio Messina. Il presidente della LND Sicilia, nell’occasione, ha anche omaggiato l’assessore regionale con una maglia rappresentativa del comitato: “Un onore regalare questa maglia all’assessore Messina – ha dichiarato il presidente Morgana – oggi sono molto contento perchè abbiamo ricevuto la visita dell’assessore che sta lavorando molto bene per lo sport siciliano. Senza sinergia con le istituzioni è difficile andare avanti, ringrazio la Regione per avere dato priorità al mondo dello sport per l’effettuazione dei tamponi, è stata un’iniziativa importante. Con l’assessore abbiamo anche discusso dell’importanza della vaccinazione nel mondo dello sport, la chiave per la definitiva ripresa”.

“Ho avuto il piacere di visitare questa splendida struttura di Ficarazzi – ha detto l’assessore Messina – esempio di buona amministrazione e qualificazione dello sport siciliano. Con il presidente Morgana abbiamo sempre avuto un grande rapporto e oggi vogliamo consacrare proprio questo rapporto tra istituzioni. Dobbiamo sostenere lo sport, quindi il calcio, in un momento difficile e siamo convinti che insieme ci riusciremo”.

