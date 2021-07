Salvini “Mi vaccinerò a brevissimo”

ROMA (ITALPRESS) – “Farò per mia scelta il vaccino a brevissimo. Il 95% dei morti è sopra i 60 anni quindi bisogna consigliare gli over 60 dicendo loro che vaccinarsi salva la vita”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite a Quarta Repubblica su Rete 4. Rivolgendosi direttamente agli over 60, Salvini ha detto: “Il vaccino ti evita la terapia intensiva e la morte, nella fascia mediana 40/60 invece è una scelta che io faccio”, mentre dai 20 anni in giù, “se si guardano i numeri” Salvini ha sottolineato come le controindicazioni siano più alte del rischio Covid. Parlando poi del green pass, Salvini ha detto che se ne parlerà “da ottobre in poi”. “Partire adesso è impossibile – ha spiegato – perchè metà degli italiani ancora non possono fare la seconda dose del vaccino, è palesemente impossibile applicare delle restrizioni se metà degli italiani sono impossibilitati”.

