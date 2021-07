Tragico schianto a Trapani nella mattinata di oggi. Un uomo, a bordo di un ciclomotore, è andato a sbattere contro il muro di cinta, all’incrocio tra via Amari e via Alberti. In seguito all’incidente, un’altra persona è stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate. Sul posto il 118, che ha constatato il decesso del conducente del motociclo, e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, che pare sia comunque avvenuto autonomamente.