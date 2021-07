Petrosino: nuovo Open Day vaccinale il 17 luglio per Over 12

Torna a Petrosino l’open day per la vaccinazione anti-Covid. Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, sabato prossimo, 17 luglio, è in programma una nuova giornata dedicata alla somministrazione dei vaccini. Non è necessaria la prenotazione.

I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente.

Oltre alla somministrazione della prima dose di vaccino, sabato prossimo presso l’hub di Petrosino sarà possibile ricevere la seconda dose per tutti coloro che hanno ricevuto la prima inoculazione lo scorso 12 giugno sempre in via Cafiso.