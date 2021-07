Vitalba Zerilli, una petrosilena selezionata all’Ecole de danse di Parigi

Vitalba Zerilli, 20 anni, di Petrosino, danzatrice dell’Ensemble Company 2.0 ASD Palermo, è stata selezionata al Teatro Vascello di Roma per il triennio universitario dell‘Acts, l’Ecole de danse contemporaine di Parigi, alla presenza della direttrice artistica Pasqualina Noel e del direttore generale Frédéric Audegond.

Assieme a Vitalba, anche le danzatrici siciliane Marta Lo Nigro di Altofonte e Alessia Marino di Palermo. Le ragazze studieranno in accademia e avranno la possibilità di lavorare con grandi coreografi del panorama internazionale contemporaneo. L’obiettivo è ottenere nel triennio il diploma universitario per danzatore professionista. Vitalba negli ultimi 4 anni si è trasferita a Palermo per avere l’opportunità di studiare in una grande scuola del capoluogo siciliano. “Ringrazio il mio maestro Marcello Carini – afferma la giovane ballerina petrosilena – che con tanta amore e dedizione è riuscito a farmi raggiungere un traguardo così importante. Parigi è sempre stato un mio sogno e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”.