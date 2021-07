Prevenzione incendi San Vito: affidata vigilanza all’associazione S.O.S. Valderice

L’Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha affidato il servizio di vigilanza antincendio alla associazione di protezione civile “Pubblica Assistenza S.O.S. Valderice” . I volontari, che operano con un proprio mezzo, presteranno la loro opera dalla zona Biro/Castelluzzo, passando per Macari fino alla zona di Monte Monaco e Salce piccolo di San Vito Lo Capo. Espleteranno il servizio nelle giornate di maggior rischio incendi, segnalate dai bollettini di allerta rossa o gialla, con la presenza di venti sciroccali, diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per un totale di 20 giorni di controllo, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, da luglio a settembre.

«L’associazione S.O.S. Valderice è particolarmente formata in materia di antincendio- dice il sindaco Giuseppe Peraino- ed è già attiva nell’agro ericino con servizi di vigilanza ambientale, mirati alla prevenzione ed al contrato degli incendi boschivi. Siamo certi – aggiunge- che i volontari svolgeranno con grande senso di responsabilità il compito loro assegnato a tutela anche del nostro patrimonio ambientale, che sta lentamente rinascendo dopo i devastanti incendi dell’estate scorsa. La presenza di vedette umane- sottolinea il sindaco- nelle zone “sensibili” del territorio, durante le giornate con temperature particolarmente elevate, costituisce sicuramente un deterrente per i piromani oltre a servire per segnalare immediatamente lo scoppio di eventuali focolai».

Come si ricorderà il Comune di San Vito Lo Capo ha vinto un bando del Ministero dell’Interno che, grazie ad un cofinanziamento, consentirà di acquistare 8 telecamere ad alta risoluzione di cui 3 sistemi di posizionamento Bi-Spectrum per la rilevazione degli incendi. Il 6 luglio scorso è stata avviata la procedura di gara mediante procedura negoziata, in modalità telematica, attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione. La scadenza delle offerte è stabilita per il giorno 16 luglio 2021.