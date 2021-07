Studenti del Classico al Comune di Marsala per un progetto estivo che avvicini i giovani alla Città

Una quindicina di studenti del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala, coordinati dalle insegnanti di riferimento Luigia e Antonella Ingrassia, hanno avviato un percorso formativo estivo nell’ambito di uno specifico progetto Pon. L’iniziativa, rivolta a studenti degli ultimi due anni del Classico, ha l’obiettivo di avvicinare lo studente alla sua città, di scoprirne la struttura politica, sociale ed economica; di studiarne l’assetto burocratico e il sistema nonché di cogliere il vero volto della città legale che talvolta viene celato o travestito. In particolare la mission del progetto mira a realizzare un “contratto”, ideale ma cantierabile, su cui si basa l’idea di città per i giovani cittadini coinvolti; un contratto come risposta al binomio uomo-leggi, cittadino-comune. Il percorso formativo alla scoperta della città ha portato i giovani a incontrarsi con il Sindaco Massimo Grillo e con l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Coppola, nonchè dirigente scolastica del Liceo Classico, presente anche l’assessore alla digitalizzazione della Giunta Young, Enrico La Sala.

“Mi sono incontrato con grande piacere con questi studenti del Liceo Classico che, sottraendo tempo alle loro vacanze estive, stanno portando avanti questo progetto di conoscenza attiva del nostro territorio – afferma il sindaco Massimo Grillo – Ritengo si tratti di una iniziativa di formazione assai valida considerato che si tratta di giovani che fra qualche tempo diverranno la nuova classe dirigente della nostra società. Ho anche chiesto di farmi avere delle proposte che potrebbero trovare attuazione in ambito comunale. In tale ottica ho dato la mia piena disponibilità”. Al termine del loro pomeriggio al Municipio gli studenti hanno anche avuto modo di comprendere, per sommi capi, la funzionalità della macchina amministrativa.