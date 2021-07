Pino Ferrantelli:“Nel concorso per gli autisti dei bus pubblici si dovevano prevedere le assunzioni dei precari”

Già nelle scorse sedute del Consiglio comunale, accanto alle note questioni riguardanti la raccolta differenziata della spazzatura, alcuni consiglieri comunali hanno sollevato la questione relativa al trasporto pubblico, a cominciare dall’assunzione dei nuovi autisti.

“Il comune ha immesso in ruolo a tempo indeterminato 11 soggetti che avevano partecipato al concorso che era stato bandito a suo tempo – ci ha detto Pino Ferrantelli, presidente della commissione consiliare che si occupa anche di trasporti -. Hanno vinto il concorso pubblico diversi aventi diritto non marsalesi. Ma non è questo che io ho per certi versi contestato. In questi anni molti autisti marsalesi in modo precario, con assunzioni periodiche, hanno guidato gli autobus assicurando un servizio indispensabile per la città. Io credo che si doveva tenere conto, in sede di stesura del bando di questi soggetti che ora sono rimasti senza lavoro. Andava privilegiato laddove era possibile il lavoro pregresso magari con un punteggio ad hoc, naturalmente rispettando i termini di legge. Comprendo che il bando non è stato fatto da questa amministrazione, l’attuale giunta poteva certamente modificarlo in questa direzione”.

Anche sulla possibile esternalizzazione del servizio Ferrantelli non è d’accordo. “Non mi sembra che sia il momento di affidare ad esterni il servizio. Abbiamo visto come in attesa dell’assunzione dei nuovi autisti, cosa è accaduto con la scelta di dare ad un società interinale la possibilità di gestire le assunzioni temporali dei conducenti. Non ho capito bene cosa è accaduto. Altra cosa è invece un compartecipazione con aziende esterne, ma sempre lasciando la gestione in house”.

In tema di trasporti pubblici locali è intervenuto l’ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo che sul suo profilo Fb parla dell’arrivo di 9 autobus dei 20 che erano stati acquistati con fondi europei. “I primi 11 sono arrivati nel 2020, gli ultimi 9 a causa dei ritardi legati in parte alla pandemia e in parte alla burocrazia comunale, sono arrivati nelle scorse settimane, visto che da qualche giorno se ne vedono alcuni in circolazione”. Secondo l’ex primo cittadino “…adesso ci sono gli autobus nuovi ma non ci sono autisti a sufficienza, nonostante noi avessimo indetto un concorso già nel 2019.

Mi auguro naturalmente che non abbia intenzione di far gestire il sevizio a qualche privato come si sente dire: sarebbe un bel regalo di svariati milioni per qualche amico.

Anche il capogruppo del Movimento Liberi è intervenuto sulla questione relativa alla possibile esternalizzazione del servizio: “In linea di massima si tratta soltanto di voci di corridoio non c’è nulla di ufficiale – ci ha detto Vito Milazzo – Il mio pensiero è quello di privilegiare il pubblico. Però valutando il rapporto costi/ benefici si possono intraprendere anche altre strade nell’interesse dei marsalesi”.