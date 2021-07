Ad Erice darà tappa il primo Fiat 500 World Wide Meeting

Farà tappa domenica 4 luglio, ad Erice, il primo “Fiat 500 World Wide Meeting” che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Erice con delibera n. 117 del 24/06/2021. Si tratta di un evento a carattere internazionale organizzato in occasione della 38ª edizione del Meeting Internazionale di Garlenda che a causa della pandemia – il raduno annuale dedicato alle 500 che richiamava nell’entroterra ligure 1000 equipaggi da tutta Europa – è stato trasformato in qualcosa di nuovo: il 1° Fiat 500 World Wide Meeting. L’evento si svolge dal 2 al 4 luglio dall’Italia al Giappone, dalla Finlandia al Sudafrica con oltre 100 eventi organizzati dai 180 coordinamenti, che avranno luogo contemporaneamente.

Il Coordinamento di Trapani ha scelto il borgo medievale di Erice per ospitare la manifestazione organizzando un mini raduno di circa 30 Fiat 500. La manifestazione avrà inizio alle 8.30, in piazza della Loggia davanti al Comune di Erice, con mostra statica delle vetture, iscrizione e consegna di gadget. Nel frattempo i partecipanti all’evento che hanno effettuato l’iscrizione al raduno potranno visitare il centro storico della Vetta.

«È un evento che contribuisce non soltanto a dare ulteriore lustro ad Erice, ma anche ad arricchire l’offerta turistica estiva – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora al turismo, Rossella Cosentino -. Gli equipaggi che hanno effettuato l’iscrizione al raduno, infatti, avranno la possibilità di visitare il nostro centro storico e ammirare ciò che custodisce. Ringraziamo pertanto gli organizzatori per aver scelto Erice per il mini raduno a cui seguiranno numerosi altri eventi».