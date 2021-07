Salemi: zero Tari e agevolazioni Tosap, sconti anche a chi ha curato il verde pubblico e a chi ha adottato un cane

Riduzione della tassa sui rifiuti e azzeramento totale della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda le aziende a Salemi. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, con una delibera di giunta che ha fissato i criteri per le agevolazioni Tari e Tosap, rese possibili grazie al riparto delle risorse ministeriali derivanti dal cosiddetto ‘Fondone’ nazionale per l’emergenza Covid.

La giunta Venuti ha deciso di utilizzare i fondi per sostenere le imprese che hanno subito una chiusura totale o parziale della propria attività a causa delle norme per il contenimento del Covid-19. La delibera, messa a punto dall’assessorato al Bilancio guidato da Leonardo Bascone, fissa nel 31 ottobre di quest’anno il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione che attesti la sospensione o la limitazione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria, documento necessario per ottenere le agevolazioni su Tari e Tosap. Per quanto riguarda la Tari delle utenze domestiche, inoltre, è allo studio da parte dell’Amministrazione un sistema di sgravi grazie alla possibilità di utilizzo delle risorse statali provenienti dal Fondo di solidarietà alimentare 2021.

Sul fronte Tari, inoltre, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano economico finanziario (Pef) del 2021, mentre per quanto riguarda il 2020 l’Amministrazione Venuti ha confermato le agevolazioni per le famiglie a basso reddito: previste esenzioni fino al 100% in base all’Isee. Confermate per il 2020 anche le agevolazioni Tari per le famiglie con portatori di handicap e basso reddito. Il bando varato dall’Amministrazione, infine, prevede una riduzione del 20% per chi si è preso cura di uno spazio verde pubblico o per chi ha adottato un cane attraverso il rifugio sanitario di proprietà del Comune. In questo caso la domanda per le agevolazioni dovrà essere presentata entro il 31 luglio: il bando e i moduli per la presentazione dell’istanza sono scaricabili dal sito del Comune di Salemi.