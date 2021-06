Salemi: messa in sicurezza di immobili in centro storico e riqualificazione

Nuovo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni immobili comunali nel centro storico di Salemi. Gli operai della ‘Società cooperativa Sa.ge.sa.’, che si è aggiudicata i lavori per un importo complessivo di 181.475 euro, sono già intervenuti in via La Rosa e in questi giorni hanno aperto il cantiere in via San Biagio, dove è in corso la sistemazione della pavimentazione. A breve gli operai si sposteranno anche in via Porta Corleone.

Il cantiere rientra in un più ampio ventaglio di interventi finanziati con risorse del Comune di Salemi e che in questi mesi hanno riguardato il centro storico della città.

“Un ulteriore tassello nel percorso di recupero e valorizzazione del borgo – dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Calogero Angelo -. L’obiettivo resta sempre quello di migliorare ogni aspetto del nostro centro storico, per aumentare l’appeal verso possibili investitori. L’iniziativa delle ‘Case a 1 Euro’, infatti, avanza in parallelo con un’azione di risanamento iniziata già da tanti anni e che prosegue”.