Marsala, si è insediata la Governance voluta dal sindaco Grillo

Con una nota diffusa dall’amministrazione comunale è stato co municato che si è insediata nei locali di Palazzo Fici la ‘Governance’ nominata dal sindaco, Massimo Grillo.

È composta da quattordici esperti chiamati a collaborare con l’Amministrazione Comunale. I componenti della Governance presteranno la loro opera a titolo totalmente gratuito”. L’unico consulente a titolo oneroso è Renato Briante, grazie al quale, afferma la nota comunale, in pochi mesi di attività ha recuperato 5 milioni di euro per i servizi sociali della nostra città.

Lo scopo che si prefissa l’Amministrazione è, dunque, quello di perseguire gli obiettivi programmatici grazie al ricorso a tali professionalità esterne che supporteranno e indirizzeranno l’azione amministrativa, specie in questo momento storico che impone la capacità di intercettare le risorse del Recovery Found.

Questi gli esperti insediati:

Gianluca Abbinanti – Politiche Sportive

Salvatore Adamo – Protezione Civile

Salvatore Agate – Ottimizzazione costi di gestione e Servizi Pubblici

Renato Briante – Welfare e Servizi Sociali

Peppino Briuccia – Sanità e Programmazione

Vincenzo D’Alberti – Sviluppo economico e Programmazione europea

Pietro De Vita – Finanziamenti comunitari

Diego Maggio – Cultura e promozione settore vitivinicolo

Salvatore Montemario – Finanza locale

Gianfranco Rossi – Trasporti e viabilità

Fabio Sardo – Programmazione e realizzazione OO.PP., Pianificazione territoriale di risorse idriche e Grandi opere

Aldo Scialabba – Politiche del lavoro e Pianificazione nuove strategie del personale

Roberta Urso – Agricoltura – Enologia

Antonia Zerilli – Patrimonio – Contenitori culturali

“Si tratta di incarichi di collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità – dice il sindaco Grillo -. La Governance è finalizzata all’organizzazione di particolari e importanti iniziative dell’Amministrazione per la cui riuscita abbiamo ritenuto necessario e opportuno avvalerci della collaborazione di specifiche ed elevate professionalità documentate dai relativi curricula. Da parte nostra, come Esecutivo, esprimiamo la nostra gratitudine per la spontanea collaborazione di questi professionisti che condividono la nostra azione politica in favore della Comunità lilibetana”.