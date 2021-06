Marsala: furgone contro trattore finiscono fuori strada a Birgi

Un incidente questo pomeriggio sul tardi, si è verificato sulla Strada Provinciale 1, quella che costeggia San Teodoro, dalla Cantina di Birgi verso il mare.

Un furgone bianco si è scontrato con un trattore con carrello, che trasportava fogliame e rami. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, nei terreni adiacenti.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili urbani di Marsala con gli ispettori Pizzo e Pellegrino che hanno rilevando il sinistro.

La via è ben nota per la velocità alta, anche se ancora non si conosce bene la dinamica, pare che uno dei mezzi abbia invaso la corsia opposta così come si vede dalla foto. Ci sono dei feriti ma sembra non in maniera grave.