Alcamo, riapre via per Camporeale

Sarà aperta da domani mattina, alle ore 9, alla presenza dell’amministrazione, del sindaco Domenico Surdi, dell’ufficio Servizi Tecnici e dei tecnici che hanno seguito i lavori, sarà aperta al transito veicolare la via Per Camporeale. L’arteria viaria era stata pesantemente danneggiata in seguito a un evento franoso, verificatosi due anni fa, con la successiva interdizione alla circolazione e i conseguenti disagi per i cittadini. In quell’occasione, peraltro, alcuni residenti furono anche costretti a lasciare le proprie abitazioni.

Lo scorso anno l’aggiudicazione da parte della Struttura regionale contro il dissesto geologico al Consorzio stabile Vitruvio Scarl di Gioiosa Marea. L’intervento ha riguardato, in particolare, un tracciato di circa 260 metri, in direzione sud est della Sp 10 in uscita dalla città di Alcamo.