Marsala: si sistema il basolato sconnesso di Porta Mazara

Lo sconnesso basolato di Piazza Matteotti, nel centro storico di Marsala, sarà oggetto di manutenzione straordinaria. Ne dà comunicazione l’Assessorato comunale ai Lavori pubblici e Decoro urbano, diretto da Arturo Galfano. Le aree interessate della storica “Porta Mazara” sono principalmente due – quelle soggette al transito veicolare proveniente dalle via Amendola e Stefano Bilardello – su cui si interverrà in momenti diversi.

A tal fine, un apposito provvedimento della Polizia Municipale ha disposto variazioni alla circolazione nelle suddette strade, entrambe confluenti su Piazza Matteotti. In particolare, da domani – 22 giugno – e fino a sabato 26 è interdetto il transito veicolare nel tratto di via Amendola compreso tra via Gagini e Piazza Matteotti. Dal 28 giugno al 3 luglio, invece, la chiusura alla circolazione riguarderà via S. Bilardello, nel tratto compreso tra via F. Aprile e Piazza Matteotti. Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare la segnaletica cantieristica e stradale.