A Marsala torna la rassegna Cinema Sotto le Stelle, posti ridotti ma 50 film e prime visioni

Marsala si appresta ad ospitare al Complesso San Pietro la rassegna Cinema Sotto le Stelle 2021. Il bando di gara è scaduto e a breve si provvederà ad assegnare la gestione degli eventi cinematografici che si terranno da luglio a settembre. Quest’anno si tratta di un’edizione rinnovata vista la pandemia che per diversi mesi ha chiuso le sale di proiezione con film che sono usciti nei vari canali via cavo, Sky, Netflix, Amazon Prime.

Saranno 50 i film proiettati di cui circa 5 prime visioni; le proiezioni interesseranno come sempre diverse fasce d’età, dai più piccoli al pubblico adulto. L’altrio del Complesso San Pietro ospiterà posti a sedere limitati, ovvero 200, nel rispetto delle norme anti-Covid, con un unico spettacolo serale alle 21.30. I costi saranno diversi: per le anteprime nazionali o per le prime visioni, il biglietto costerà 7 euro, mentre le altre proiezioni avranno un costo di ingresso di 4 euro.