Coronavirus: in Italia +1.197 casi e meno ricoveri, in Sicilia più guariti che positivi

I nuovi casi di Coronavirus oggi in Italia sono 1.197, ieri erano i 1.147. Con 249.988 tamponi il tasso di positività resta a 0,47. I decessi sono 28 (ieri 35), per un totale di 127.253 vittime dall’inizio dell’epidemia, mentre i guariti sono 4.087 (totale 4.035.692).

Gli attuali positivi complessivamente sono 89.150, con una decrescita di -2.922 casi.

Le terapie intensive sono 22 in meno e scendono a 394, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno, 2.504 in totale. Sono 86.252 le persone in isolamento domiciliare.

In Sicilia invece, sono 183 i nuovi casi di Covid, solo 5 i deceduti (per un totale di 5.936 da inizio pandemia) e 265 i guariti (totale 218.901).

In tutta l’isola restano 5.615 attuali positivi con una ulteriore decrescita di – 87 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.525 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 240 pazienti sono ricoverati con sintomi, 28 persone sono in terapia intensiva (-2).

Nel dettaglio, i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi secondo la Regione):

Palermo: 69.919 (11)

Catania: 60.056 (27)

Messina: 26.672 (20)

Siracusa: 16.588 (9)

Trapani: 14.027 (29)

Ragusa: 12.975 (30)

Agrigento: 12.044 (19)

Caltanissetta: 11.742 (27)

Enna: 6.429 (11)