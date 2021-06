Coronavirus, record di guariti in Italia e Sicilia

Un vero e proprio boom di guarigioni si è registrato in Italia nelle ultime 24 ore. Probabilmente, il più grande incremento di soggetti negativizzati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Per effetto degli oltre 53 mila guariti accertati dal Ministero della Salute nell’ultimo report, il numero degli attuali positivi crolla di circa il 30% rispetto a ieri, raggiungendo quota 105.906. Sono invece 63 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 127.101, tutti riconducibili alla pandemia da Coronavirus in Italia dal febbraio 2020 ad oggi. I nuovi contagi sono stati 1.255.

Con 200 nuovi casi, la Sicilia conferma il maggiore tasso di positività giornaliero, precedendo Lombardia (182) e Puglia (169).

Nell’isola gli attuali positivi scendono a 6.367, per effetto dei 456 guariti, mentre gli ultimi 8 decessi registrati portano il totale in Sicilia a 5.920 dall’inizio dell’emergenza Covid. Sono 343 i ricoverati, suddivisi tra degenze ordinarie (309) e terapie intensive (34).

La provincia di Catania torna a registrare l’incremento maggiore di positivi nelle ultime 24 ore (+80), precedendo Agrigento (+28), Caltanissetta (+24), Palermo (+20), Trapani (+15), Siracusa (+11), Enna (+11), Ragusa (+10), Messina (+1).