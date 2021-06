Asoc e controllo democratico, i “Garibaldi watchers” dell’Itet di Marsala nel video di Po Fesr Sicilia

I Garibaldi’s watchers dell’ITET Garibaldi nel video del Dipartimento Programmazione della Regione nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 a conclusione dell’ottava edizione di ASOC! E’ terminato un anno scolastico reso complesso dalla pandemia, ma che ha tuttavia visto realizzare progetti impegnativi ed interessanti per gli studenti del Commerciale di Marsala, team “Garibaldi’s wathcers”.

“Abbiamo scelto di farci riprendere all’aria aperta, in riva al mare, in un momento di libertà e spensieratezza che vorremmo finalmente riconquistata per sempre, a voler sottolineare quanto ci siano mancati i momenti di aggregazione. Ancora una volta, poi, raccontiamo cosa sia ASOC e come il monitoraggio civico sia uno strumento importantissimo di controllo democratico sulla spesa dei fondi pubblici, una pratica che andrebbe incoraggiata e insegnata in tutte le scuole. Grazie al nostro ITET “Garibaldi” e ad Europe Direct Trapani per questa ulteriore occasione e per averci regalato il primo assaggio di una riconquistata libertà”. Così i Garibaldi’s watchers commentano la loro partecipazione al video conclusivo dell’edizione 20/21 di ASOC. Il video è visibile sulla pagina Facebook “PO FESR Sicilia 2014/2020”.

“Troppe volte abbiamo ribadito come sia stato difficile, anche quest’anno, svolgere al meglio le attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, abbiamo però dimostrato di essere resilienti e di riuscire ad affrontare ogni difficoltà come una nuova sfida da superare – ha dichiarato la docente tutor Antonella Milazzo -. I ragazzi hanno acquisito molteplici competenze chiave, in campo relazionale e sociale, in una perfetta complementarietà tra soft e hard skill”.

“Sono orgogliosa di questi ragazzi e della nostra scuola – conclude la dirigente Loana Giacalone -. L’Itet “Garibaldi” si afferma sempre più come una scuola all’avanguardia, capace di declinare l’esperienza formativa sia in contesti formali che non formali e informali, tutti al servizio di un’educazione mirata allo sviluppo del pensiero critico”.