Al Tribunale di Marsala lo Sportello “Messa alla Prova” per informazioni e modulistica

Al Tribunale di Marsala è stato istituito lo Sportello MAP “Messa alla Prova”, in cui gli imputati o indagati, i loro difensori e le associazioni e gli altri enti interessati, potranno acquisire tutte le informazioni utili, comprese quella per la predisposizione delle domande di ammissione alla messa alla prova, nonchè la modulistica necessaria per l’avvio della procedura.

Lo Sportello sarà collocato al primo piano del Tribunale di via del Fante, stanza n. 163, e sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, con la presenza di un esperto di Servizio Sociale in convenzione con l’U.E.P.E. di Trapani. Il servizio sarà operativo dal 14 giugno prossimo.