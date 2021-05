Coronavirus: prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri in Italia e Sicilia

Scende a 268.145 il numero degli attuali positivi in Italia. Continua, infatti, a diminuire il numero dei nuovi casi – 3.224 nelle ultime 24 ore – a fronte di un costante incremento dei guariti (+11.348). Sono, invece, 166 i deceduti, che portano il totale a 125.501 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Sono 1.323 le terapie intensive per Covid in Italia, 59 in meno da ieri. Ammontano a 8.557 i ricoveri ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore. I test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 252.646. Il tasso di positività scende all’1,2% (ieri era al 2,3%).

Lombardia (505), Campania (410) e Sicilia (372) sono le regioni che fanno registrare il maggior numero di contagi giornalieri, ma con proporzioni decisamente più incoraggianti rispetto alle scorse settimane.

In Sicilia gli attuali positivi scendono a 12.604, per effetto di 773 guariti, 372 nuovi casi e 11 decessi, registrati nelle ultime 24 ore. Sono 668 i ricoveri ospedalieri nelle strutture ospedaliere dell’isola, di cui 93 in terapia intensiva.

Solo la provincia di Catania mantiene numeri a tre cifre (+139). A seguire Agrigento (79), Trapani (35), Messina (31), Ragusa (25), Palermo e Siracusa (20), Enna (18) e Caltanissetta (5).