Paceco: al via gli interventi di discerbatura nelle strade

Da oggi e fino al prossimo 30 giugno, nel comune di Paceco suddiviso in due zone di intervento, opereranno contemporaneamente due squadre addette all’attività di diserbatura nelle strade.

È il frutto di una riunione tenuta ieri tra l’Amministrazione comunale, il V Settore Ecologia Ambiente e l’Agesp Spa; un incontro promosso e presieduto dal Sindaco, Giuseppe Scarcella, con l’obiettivo di intensificare le operazioni di diserbatura del paese, per fronteggiare l’eccessiva crescita delle erbacce lungo le vie di Paceco, Nubia e Dattilo.

“A partire da oggi, dietro sollecitazione del Sindaco, l’Agesp aggiungerà una squadra a quella già addetta alla rimozione delle erbacce, – spiega l’assessore all’Ecologia e Ambiente, Federica Gallo – in modo da fare agire quattro unità contemporaneamente nel comune diviso in due zone, A e B, allo scopo di ripulire da cima a fondo le strade cittadine e quelle delle frazioni, ottenendo maggiori risultati in minor tempo”.

Nota di servizio per le redazioni: conferenza stampa del Sindaco di Paceco

Sabato 22 maggio, alle ore 11, al Palazzo municipale di Paceco, il Sindaco Giuseppe Scarcella terrà una conferenza stampa in merito alla mozione di sfiducia che è stata presentata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di opposizione.