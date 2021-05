Mazara Calcio: contro il Marsala debutta Nicola Culcasi

Per il Mazara calcio – in occasione della gara casalinga di domenica scorsa con il Marsala – ha debuttato l’ultimo arrivato in casa canarina, il difensore centrale Nicola Culcasi (Classe 2000) trapanese, alto 1.87.

Il neo difensore canarino segnalato dal direttore sportivo Bartolomeo Licata è un giocatore di cui si dice un gran bene. Culcasi, piede destro, fisicamente forte, ha tra le sue caratteristiche principali quella di essere un difensore che gioca molto la palla. Bravo in fase di impostazione del gioco e capace di manovrare. In passato ha militato nel Trapani (serie C), nei giovani della Primavera, con diverse convocazioni in prima squadra. Culcasi è stato molto apprezzato dagli allenatori Italiano, Calori e Baldini. Ad inizio stagione 2019/20 è andato a giocare in prestito al Casarano in serie D, ma a gennaio è rientrato al Trapani per poi passare al Marsala (Ecc). Oggi è un giocatore del Mazara!