Marsala: nasce l’Albo telematico per gestire le gare d’appalto in modalità digitale

Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Marsala si è dotato di una piattaforma telematica attraverso la quale è possibile espletare procedure di gara interamente gestite in modalità digitale, così come dettato dalle disposizioni del Codice degli appalti. Nella suddetta piattaforma telematica, è intendimento dell’Amministrazione Grillo istituire l’Albo telematico degli Operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori sotto soglia.

Nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale, all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3089, sono riportatii requisiti richiesti, nonché le modalità per l’iscrizione all’Albo che deve avvenire esclusivamente con procedura telematica accedendo al seguente link, https://appalti-comunemarsala.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

L’Albo attualmente in vigore presso il Comune di Marsala perderà efficacia a partire dall’approvazione del nuovo Elenco telematico. Pertanto, gli operatori economici già in Elenco, dovranno anch’essi procedere alla nuova iscrizione telematica per la costituzione di un unico Albo digitale. Il termine di presentazione delle domande iscrizione è fissato per il prossimo 30 Maggio, al fine di consentire di procedere ad una prima abilitazione degli operatori economici: le istanze che perverranno successivamente al termine fissato verranno abilitate quadrimestralmente. L’iscrizione all’Albo è permanente e in continuo aggiornamento, a seguito dei rinnovi annuali, delle integrazioni/modifiche e delle nuove richieste.