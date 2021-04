Paceco: il sindaco nomina un consulente per la Protezione Civile

Un incarico di esperto a titolo gratuito è stato conferito dal sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, a supporto delle proprie funzioni nell’ambito della Protezione Civile.

Il professionista trapanese Pino Aceto, esperto in “Risk and Disaster Management”, si è insediato ieri come consulente del sindaco, a tempo determinato e gratuito, per sostenere l’azione amministrativa indirizzata all’attuazione del programma di governo.

“Con l’attribuzione di questo incarico, in aggiunta al protocollo d’intesa che è stato sottoscritto di recente con la Croce Rossa Italiana, – evidenzia il sindaco Scarcella – si rafforza l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti della comunità pacecota, in questo lungo periodo segnato dalla pandemia e dai disagi complessivi che ne sono derivati”.

Nella determina di incarico è riportato che “Rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi, progetti, interventi”; e su queste basi, il primo cittadino “intende avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatorie in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo”.

Gli ambiti di intervento dell’esperto sono i seguenti:

• Consulenza tecnica e supporto specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure tecniche nell’ambito delle attribuzioni sindacali in materia di protezione civile finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

• Supporto specialistico per la definizione delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato in subiecta materia;

• Ogni altro supporto all’espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell’esperto.