Marsala: lavori alla rete fognaria, chiusa la via De Gasperi

Da oggi, 20 aprile, e per la durata di 8 giorni sarà inibito il traffico veicolare sulla via Alcide De Gasperi – dove insiste la Casa di Riposo Giovanni XXIII – nel tratto compreso fra corso Gramsci e la linea ferrata del sottopassaggio di via Ugdulena.

Il divieto di circolazione vigerà dalle ore 7 del mattino e fino alle 17. Il provvedimento è stato firmato dal Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, su specifica richiesta della ditta che sta completando, in quella zona, i lavori di posa della rete fognaria. La ditta esecutrice dei lavori oltre l’obbligo di segnale il cantiere e di assicurare la presenza dei movieri, ha anche quello di attuare tutti i protocolli sanitari previsti dalle vigenti normative nazionale e regionale in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19.