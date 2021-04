Trapani, avviati alcuni lavori pubblici

“Come da programmazione finanziaria in sede di bilancio concordata con la maggioranza, venerdì scorso hanno avuto inizio i lavori di manutenzione stradale nel quartiere di Fontanelle sud“. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Trapani.

“Nelle prime giornate si è già provveduto a scarificare le vie Rodolico e De Stefano ed a breve cominceranno anche le manutenzioni dei marciapiedi, con la previsione – ha detto Giacomo Tranchida – – anche della realizzazione di scivoli per disabili.

L’assessore Safina ha tenuto a precisare che con questo cantiere si è chiuso il trittico di lavori che ha interessato, tra la primavera del 2020 e quella del 2021, i quartieri della città ed in particolare, oltre Fontanelle Sud, Sant’Alberto, Cappuccinelli e frazioni est e sud. Quasi 1,5 milioni di euro di lavori con cui si stanno risolvendo notevoli criticità, dovute all’incuria e alla precisa volontà politica delle passate amministrazioni di non interessarsi dei quartieri e delle frazioni, se non in campagna elettorale”.



Inoltre, tenuto conto di quanto previsto nel bilancio del 2020, il Sindaco e l’assessore Dario Safina hanno chiarito come ulteriori € 600 mila circa verranno spesi nel corso del 2021 per manutenere importanti arterie cittadine, quali la litoranea nord, la via Marsala, le traverse lato nord della via G.B.Fardella, e moltissime altre strade e marciapiedi riservando sempre particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. “A breve – conclude la nota -verrà consegnato il progetto di rifacimento dei marciapiedi di via Fardella, con la previsione dei percorsi tattili, a tutela degli ipovedenti”.