Castellammare futura “Città delle Pari Opportunità”, iniziative

«Un tavolo tecnico con associazioni e rappresentanti di enti e categorie presieduto dalla commissione comunale Pari Opportunità per discutere ed approfondire la progettualità che ha l’obiettivo di dare il giusto spazio a qualsiasi differenza, contro la discriminazione di genere, orientamento sessuale, politico, religione, razza, disabilità. Miriamo a far diventare Castellammare “Citta delle pari opportunità” contro ogni forma di discriminazione e violenza, e invitiamo con forza chi subisce violenze, di qualsiasi genere, a segnalarlo e denunciarlo senza esitare poiché è attivo lo sportello antiviolenza e tutte le altre forme di sostegno per aiutare chi è vittima di soprusi».



Contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere, il sindaco Nicolò Rizzo invita al confronto ed al dibattito la commissione comunale che si occupa di Pari opportunità, spiegando di aver «ritenuto il momento opportuno per chiedere alla presidentessa della commissione Pari Opportunità la convocazione di un tavolo in cui si affrontino le delicate tematiche in maniera approfondita: Castellammare, a breve ospiterà per tre settimane l’evento “Disabili dAmare” aprendosi alle differenze ed al mondo delle pari opportunità, puntando a farlo diventare un momento ricorrente ogni anno. Castellammare è oggi anche una città dove è stato istituito ed è attivo lo sportello antiviolenza e sta lavorando una pianificazione che impegna il Comune a promuovere la cultura di genere anche con un percorso di arte urbana che prevede la creazione di un museo a cielo aperto dedicato alle donne: “L’altra metà del mondo”. Percorsi già avviati ed in fase di definizione che saranno integrati anche in riferimento alla toponomastica. Inclusione e integrazione a tutti i livelli e su più settori -conclude il sindaco Nicolò Rizzo – per una vera affermazione delle pari opportunità».