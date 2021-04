Altro che covid, a Petrosino organizzavano gioco d’azzardo in una casa privata. Intervengono i carabinieri

Nella serata di sabato 3 aprile, quando da poco era entrata in vigore la zona rossa nazionale per le festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno sorpreso 15 persone all’interno di una privata abitazione intenti in attività di gioco d’azzardo e scommesse tramite utilizzo di carte.



I Carabinieri della Stazione di Petrosino e del NORM di Marsala, impegnati in servizio di intensificazione del controllo del territorio durante festività pasquali, con l’ausilio di personale specializzato nel pilotaggio di droni hanno individuato, intorno alle ore 19 circa quando ancora la luce del sole permetteva una nitida visibilità, un’abitazione dove dall’alto si notava una gran quantità di auto parcheggiate e persone che entravano ed uscivano dall’edificio.



Giunti sul posto in pochi attimi, gli equipaggi hanno potuto constatare la presenza di 15 persone che giocavano a carte e scommettevano in un luogo adibito in tutto e per tutto a sala giochi, con tanto di registratore di cassa e turni di gioco ben scanditi che sarebbero durati tutta la serata come accertato dall’analisi dei block notes ritrovati nella sala.



Il proprietario di casa, nonchè organizzatore, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, mentre i partecipanti sono stati sanzionati per violazione normativa contenimento Covid-19.

Oltre ai block notes, sono stati sequestrati personal computer, vari mazzi di carte e denaro contante, suddiviso in banconote di piccolo taglio, pari ad euro 142,00 custodito interno registratore di cassa.